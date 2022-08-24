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{{ timeAgo('2022-08-24 11:12:41 -0500') }} football Edit

Osceola Video: Mike Norvell talks after FSU's final preseason availability

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU head coach shared a few injury updates and praised a few of his players after Wednesday's practice

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