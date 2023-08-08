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Osceola Video: Mike Norvell talks Darrell Jackson waiver denial, FSU Day 5

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After FSU's Tuesday morning practice, head coach Mike Norvell shared the news that defensive tackle Darrell Jackson's waiver had been denied among questions about the team's fifth preseason practice.

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