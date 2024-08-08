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Osceola Video: Mike Norvell talks FSU's final practice in Jacksonville
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
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After Florida State's second and final practice in Jacksonville, head coach Mike Norvell talked to the collected media in attendance.
Among his talking points were the recent impressive play of safety Shyheim Brown, an injury Marvin Jones Jr. suffered just before preseason camp that he bounced back from to stand out recently in practice and much more.
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