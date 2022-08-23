 TheOsceola - Osceola Video: Mike Norvell talks FSU's first game-week practice
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Osceola Video: Mike Norvell talks FSU's first game-week practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU head coach talked scout team and the players who stood out during the Seminoles' Tuesday morning practice.

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