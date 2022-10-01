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Osceola Video: Mycah Pittman and Jared Verse on FSU's loss to Wake Forest

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Florida State WR Mycah Pittman and DE Jared Verse met with the media after FSU lost to Wake Forest 31-21.

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