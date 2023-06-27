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Osceola video: New FSU pitching coach Micah Posey

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Tallahassee native and Florida State alum Micah Posey meets with the media on Tuesday. Posey discusses his friendship with Link Jarrett (and coaching against him) as well as returning home to join the Seminoles' staff.

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