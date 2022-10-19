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Osceola video: Norvell on bye week practices, focus turns to recruiting

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses receivers Deuce Spann and Ja'Khi Douglas, bye week practices and turning the attention toward recruiting and watching prospects play on Thursday and Friday nights.

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