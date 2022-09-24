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{{ timeAgo('2022-09-24 23:38:31 -0500') }} football Edit

Osceola Video: Omarion Cooper and Patrick Payton talk after FSU win over BC

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

The FSU defenders discussed their roles in FSU’s convincing victory, the Seminoles’ 4-0 start after Saturday’s win.

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