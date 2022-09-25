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{{ timeAgo('2022-09-25 00:56:21 -0500') }} football Edit

First impressions: Patrick Burnham, Mark Salva break down FSU's win

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

The Osceola's Patrick Burnham and Osceola football analyst Mark Salva discuss the Seminoles' 44-14 rout of Boston College. The guys reflect on how FSU dominated the line of scrimmage and jumped out to a fast start with scores on the first three offensive series.

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