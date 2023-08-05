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Osceola video: Patrick Payton, Akeem Dent, Alex Mastromanno

Jerry Kutz • TheOsceola
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Defensive end Patrick Payton, safety Akeem Dent and punter Alex Mastromanno talked with the media after Saturday's practice.

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