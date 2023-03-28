News More News
{{ timeAgo('2023-03-28 18:41:11 -0500') }} football Edit

Osceola video: Patrick Payton, Fentrell Cypress, Rodney Hill, Jaheim Bell

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive end Patrick Payton, cornerback Fentrell Cypress, running back Rodney Hill and tight end Jaheim Bell discuss their spring practices and more.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}