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Osceola video: Patrick Payton, Jarrian Jones on adjustments at Clemson

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Defensive end Patrick Payton and defensive back Jarrian Jones discuss adjustments made in the second half in the win over Clemson on Saturday.

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