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Osceola video: Patrick Payton, Kalen DeLoach

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State defensive end Patrick Payton and linebacker Kalen DeLoach discuss the win over Miami and preparations this week for Syracuse.

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