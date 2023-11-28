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Osceola video: Patrick Payton, Kalen DeLoach

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Linebacker Kalen DeLoach discusses his game-sealing interception in the win at Florida, while Patrick Payton talks on the edge pressure FSU put on Max Brown in the second half.

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