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Osceola video: Patrick Payton, Malik Benson, Lawrance Toafili
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Defensive end Patrick Payton, tailback Lawrance Toafili and wide receiver Malik Benson following the first day of Florida State's spring practice.
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