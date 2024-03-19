Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Patrick Payton, Malik Benson, Lawrance Toafili

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive end Patrick Payton, tailback Lawrance Toafili and wide receiver Malik Benson following the first day of Florida State's spring practice.

Advertisement

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement