News More News
{{ timeAgo('2022-11-01 11:18:03 -0500') }} football Edit

Osceola video: Pittman, Warner, Dent

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State receiver Mycah Pittman, defensive end Leonard Warner and safety Akeem Dent talk after Tuesday's practice.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}