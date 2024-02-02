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Osceola Video: Remembering FSU baseball legend Mike Martin with Chip Baker

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

It's hard to imagine many people outside of his family knew Mike Martin Sr. better than Chip Baker.

Baker worked for Martin at FSU for 35 years, first as an assistant coach under him and then as his director of baseball operations. Baker joined the Osceola Friday morning to share his memories of the legendary Florida State baseball coach, some stories about working for "11" and much more.

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