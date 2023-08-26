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Osceola video: Renardo Green, Trey Benson, Destyn Hill

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Defensive back Renardo Green, running back Trey Benson and wide receiver Destyn Hill talk after Saturday's practice.

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