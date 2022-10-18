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Osceola video: Robert Cooper, Ja'Khi Douglas

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive end Robert Cooper discusses the return of Fabien Lovett, how the bye week is good for the Seminoles and the importance of forcing takeaways.

Wide receiver Ja'Khi Douglas talks on his return from injury, his touchdown against Clemson and how the position group has performed.

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