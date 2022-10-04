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Osceola video: Robert Cooper, Patrick Payton

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive tackle Robert Cooper and defensive end Patrick Payton talk with the media after Tuesday's practice.

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