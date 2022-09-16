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Osceola video: Rodemaker, Wilson, Knowles on win

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State quarterback Tate Rodemaker, wide receiver Johnny Wilson and defensive back Kevin Knowles discuss the Seminoles' 35-31 win over Louisville on Friday.

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