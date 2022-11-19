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Osceola video: Scott, Ward, Lovett, Lundy

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State offensive lineman Robert Scott, running back Treshaun Ward, defensive tackle Fabien Lovett and linebacker DJ Lundy talk after the 49-17 win over Louisiana.

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