News More News
ago football Edit

Osceola video: Shyheim Brown, Jarrian Jones, Casey Roddick

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Offensive lineman Casey Roddick as well as defensive backs Shyheim Brown and Jarrian Jones spoke to the media on Thursday morning.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}