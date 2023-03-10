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Osceola Video: Sights and Sounds from FSU's third spring practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State held its third spring practice, its first in full pads, Friday afternoon. Here's over eight minutes of highlights from the start of practice where video is permitted.

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