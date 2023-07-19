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Osceola video: Tatum Bethune, Renardo Green on FSU's summer workouts

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Linebacker Tatum Bethune and defensive back Renardo Green discuss their offseason workouts and how the Seminoles are handling expectations for the upcoming season. Bethune also comments on how the linebackers are building depth, while Green says new defensive backs coach Patrick Surtain has been a positive influence on his position group.

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