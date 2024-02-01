Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Tomiwa Durojaiye, Grady Kelly, BJ Gibson, Jalen Brown

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State held its second round of newcomer interviews on Thursday morning.

Watch below as DE Tomiwa Durojaiye, DT Grady Kelly, WR Jalen Brown and WR BJ Gibson talk with the media.

Advertisement

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement