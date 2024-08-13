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Osceola Video: Tony Tokarz on DJU, Glenn, Kromenhoek, QB communication
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Assistant coach Tony Tokarz discusses DJ Uiagalelei's learning of the FSU offense and building rhythm with the receivers as well as the development of Brock Glenn and Luke Kromenhoek. He also reflects on how sideline-to-helmet communication has helped the younger quarterbacks.
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