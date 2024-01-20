Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Tramell Jones, Jaime Ffrench at FSU's junior days

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU 2025 quarterback commitment Tramell Jones talked after his visit to campus on Saturday.

And one of his Jacksonville Mandarin teammates, Jaime Ffrench, reflects on his leader and his top schools.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement