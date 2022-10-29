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Osceola video: Travis, Benson, Verse

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State quarterback Jordan Travis, running back Trey Benson, defensive end Jared Verse and walk-on running back CJ Campbell discuss the win over Georgia Tech on Saturday.

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