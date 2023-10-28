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Osceola Video: Travis, Verse, Benson, Coleman recap FSU road win at Wake

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After Florida State's 41-16 win at Wake Forest, a number of Seminole players talked to the media about their roles in the win.

FSU quarterback Jordan Travis talked about his four-touchdown day and the variety of weapons he has to work with on offense.

FSU running back Trey Benson discussed his 80-yard touchdown catch and run and how hard he's worked at improving his receiving this season.

FSU defensive end Jared Verse talked about his injury which required stitches and how he and the defensive line bounced back for a dominant game, especially in the first half.

Finally, FSU wide receiver Keon Coleman talked about his two-touchdown performance vs. Wake, wearing a Johnny Wilson t-shirt with his cohort sidelined and the depth of FSU's offensive playmakers.

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