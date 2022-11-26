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Osceola video: Travis, Verse, Benson, Robinson, Brown, Jones

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State quarterback Jordan Travis, running back Trey Benson, defensive end Jared Verse and defensive backs Jammie Robinson, Shyheim Brown and Jarrian Jones spoke to the media after the 45-38 win over Florida on Friday.

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