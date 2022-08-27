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Osceola video: Treshaun Ward, Trey Benson, Lawrance Toafili, Jared Verse

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State running backs Treshaun Ward, Trey Benson and Lawrance Toafili as well as defensive end Jared Verse spoke to the media after Saturday's 47-7 win over Duquesne.

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