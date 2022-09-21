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Osceola video: Trey Benson, D'Mitri Emmanuel, Derrick McLendon

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State tailback Trey Benson, offensive lineman D'Mitri Emmanuel and defensive end Derrick McLendon met with the media on Wednesday.

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