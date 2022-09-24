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Osceola Video: Trey Benson, Kalen DeLoach talk FSU's 44-14 win over BC

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Benson discussed his kick return touchdown while DeLoach talked about the defense’s success and both talked about FSU’s 4-0 start after Saturday’s runaway win over BC.

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