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Osceola video: Winston Wright Jr., Derrick McLendon, Greedy Vance

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Wide receiver Winston Wright Jr., defensive end Derrick McLendon and defensive back Greedy Vance discuss their offseason and the start of spring practices.

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