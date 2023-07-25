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Osceola video: Wrapping up Day 1 of ACC Kickoff

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

The Osceola's Ariya Massoudi and Curt Weiler reflect on the first day of the ACC Kickoff, offering thoughts on what Jim Phillips said, Mario Cristobal's lessons learned from year 1 and updates from the officiating forum.

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