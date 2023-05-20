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OT Deryc Plazz has FSU in top 5

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Three-star offensive tackle Deryc Plazz of Jacksonville Andrew Jackson announced a top 5 on Saturday afternoon. Plazz listed FSU along with Miami, Penn State, Duke and NC State.

"Relationships were most important in this decision-making process as well as the state of each program," Plazz told the Osceola.

The 6-foot-6, 265-pound Plazz claims to have received 37 offers from Division I schools.

Plazz made an unofficial visit to FSU on April 1, which is also the weekend he picked up his offer. He has not yet scheduled any official visits or a timeline for a commitment but said he will likely visit four schools this summer and FSU in the fall.

FSU does not yet have an offensive line commitment for the class of 2024 but has pursued a number of options, including Jonathan Daniels and Jason Zandamela.

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