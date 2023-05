Three-star offensive tackle Deryc Plazz of Jacksonville Andrew Jackson announced a top 5 on Saturday afternoon. Plazz listed FSU along with Miami, Penn State, Duke and NC State. "Relationships were most important in this decision-making process as well as the state of each program," Plazz told the Osceola. The 6-foot-6, 265-pound Plazz claims to have received 37 offers from Division I schools.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGhhdmUgZWFybmVkIDM3IERpdmlzaW9uIDEgb2Zm ZXJzIHRvIHRoaXMgcG9pbnQuIFRoZSB0aW1lIGhhcyBjb21lIHRvIGN1dCB0 aGlzIGxpc3QgZG93bi4gV2hlcmUgaXMgaG9tZT8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xvbmdMaXZlUm9jazc3P3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTG9uZ0xpdmVSb2NrNzc8L2E+ 8J+SmjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9JRE0/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJRE08L2E+8J+Q tiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU0dVP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU0dVPC9hPvCfk4gg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0FmVlpYZ0lNZXkiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9BZlZaWGdJTWV5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERlcnljIFBsYXp6IChA RGVyeWNQbGF6eikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZXJ5 Y1BsYXp6L3N0YXR1cy8xNjU5OTgyMzQyNTgzMTg5NTA3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1heSAyMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK