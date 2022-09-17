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{{ timeAgo('2022-09-17 00:27:39 -0500') }} football Edit

Photo gallery: FSU 35, Louisville 31

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Jamie Rhodes of USA Today Sports as well as a few from Florida State athletics as the Seminoles knocked off Louisville 35-31 on Friday night.


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