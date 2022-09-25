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Photo gallery: FSU 44, BC 14

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

A photo gallery from Melina Vastola of USA Today Sports images on FSU's 44-14 win over Boston College.


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