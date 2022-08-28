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Photo gallery: FSU-Duquesne

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Veteran Florida State photographer Mike Olivella has images from Saturday's win over Duquesne.


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