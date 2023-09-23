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Photo gallery: FSU grabs OT win at Clemson 31-24

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from the Osceola's Bob Ferrante as well as USA Today Sports photographers of Saturday's 31-24 overtime win.


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