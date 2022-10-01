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Photo gallery: Wake 31, FSU 21

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Ross Obley of FSU's loss to Wake Forest


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