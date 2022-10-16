News More News
{{ timeAgo('2022-10-16 10:59:14 -0500') }} football Edit

Photos: Clemson 34, FSU 28

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Mike Olivella of Florida State's game with Clemson on Saturday


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}