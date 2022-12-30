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Photos: FSU 35, OU 32

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from the Osceola's Kathy Hitchcock and Kris Zuments from Thursday's Cheez-It Bowl game.


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