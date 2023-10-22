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Photos: FSU 38, Duke 20

Mike Olivella
Photographer

Photos from Mike Olivella and a few from others as we look back at Florida State's win over Duke.


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