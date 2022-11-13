News More News
{{ timeAgo('2022-11-13 00:03:14 -0600') }} football Edit

Photos: FSU 38, Syracuse 3

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from FSU's 38-3 win over Syracuse


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}