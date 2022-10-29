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Photos: FSU 41, Ga. Tech 16

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos by Mike Olivella of FSU's win over Georgia Tech.


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