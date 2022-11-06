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Photos: FSU 45, Miami 3

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Kris Zuments of FSU's 45-3 win over Miami on Saturday night.


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