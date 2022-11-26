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Photos: FSU 45, UF 38

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Mike Olivella of FSU's win over Florida.


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