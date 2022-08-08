 TheOsceola - Photos: FSU back on the field Monday
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Photos: FSU back on the field Monday

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor

Photos from Mike Olivella of Florida State's 10th practice on Monday morning.


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